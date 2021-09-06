Внешняя политика Германии не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен

Внешняя политика ФРГ не изменится с приходом новой власти после выборов в стране.

Об этом собщила посол Германии Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Германская внешняя политика никогда резко не менялась и она не изменится с этими выборами. Мы еще не знаем, какой будет коалиция, но те партии, которые лидируют по опросам, настроены на более тесные отношения с Украиной", - сказала Фельдгузен.

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По ее мнению, никто из партий-лидеров "не питает иллюзий относительно России". Дипломат выразила уверенность, что поддержка Германии - "очень устойчивая и надежная для Украины" - будет продолжаться. В то же время Фельдгузен добавила, что "размораживание" процесса "нормандского формата" будет зависеть от России.