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Внешняя политика Германии не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен

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Внешняя политика Германии не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен
Внешняя политика ФРГ не изменится с приходом новой власти после выборов в стране.

Об этом собщила посол Германии Анка Фельдгузен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Германская внешняя политика никогда резко не менялась и она не изменится с этими выборами. Мы еще не знаем, какой будет коалиция, но те партии, которые лидируют по опросам, настроены на более тесные отношения с Украиной", - сказала Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конфликт на Донбассе и оккупация Крыма является преградой для вступления Украины в НАТО, - посол ФРГ Фельдгузен

По ее мнению, никто из партий-лидеров "не питает иллюзий относительно России". Дипломат выразила уверенность, что поддержка Германии - "очень устойчивая и надежная для Украины" - будет продолжаться. В то же время Фельдгузен добавила, что "размораживание" процесса "нормандского формата" будет зависеть от России.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Госпожа Фельдгузен может уже ехать домой. Оказалась ватницей и повторяет как попугай фразы Путлера.
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Т.е. я так понимаю СП2 быть? Что ж - успокоила кацапов.
  • молодой рабочий
    сев поток-3 Немецкая внешняя политика не изменится после выборов, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 13
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