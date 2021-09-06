Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО, - Зеленский во время встречи с делегацией Конгресса США
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Представителей Конгресса ознакомили с ключевыми результатами визита главы Украинского государства в США. В этом контексте была высоко отмечена договоренность по обновлению Хартии стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами и начало работы обновленной Комиссии стратегического партнерства", - сказано в сообщении.
Отдельно Зеленский подчеркнул важность поддержки Конгрессом США реализации договоренностей, достигнутых во время визита, в первую очередь об активизации сотрудничества в сферах безопасности и обороны. Он отметил, что представленный в Вашингтоне План трансформации Украины открывает возможности для развития нового качества партнерства в сфере экономики, инвестиций и секторального сотрудничества.
Было отмечено, что значительная часть этого плана посвящена "зеленой" трансформации и модернизации экономики Украины на принципах устойчивого развития и декарбонизации. Зеленский выразил надежду на то, что американская сторона активно присоединится к реализации этого плана.
Кроме того, президент ознакомил членов Конгресса с ситуацией на востоке Украины и вдоль Украинских границ. Также во время встречи состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.
Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и развитие событий в Беларуси. Зеленский отметил приближение активной фазы совместных учений вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021", которые являются вызовом для безопасности региона.
Он также поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Было отмечено, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушена архитектура безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризация полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Он подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.
Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины.
"Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО", - подчеркнул президент.
Глава делегации Конгресса США сенатор Линдси Грэм в свою очередь высоко оценил взаимодействие Украины и США в контексте последних событий в Афганистане.
Зеленский поблагодарил членов Конгресса США за четкое понимание угроз безопасности, которые составляет реализация проекта "Северный поток - 2".
"Кремль использовал и продолжает использовать поставки газа в качестве оружия. Санкционное давление на "Северный поток - 2" должно быть сохранено", - отметил президент.
Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ и о дальнейшей поддержке процесса преобразований со стороны США.