Замглавы ОАСК Аблова разрешили доставить в суд принудительно

Высший антикоррупционный суд разрешил принудительно доставить на заседание скандального судью Евгения Аблова.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник должно было состояться заседание по избранию меры пресечения заместителю главы суда. Подозреваемый, несмотря на вызов, на судебное заседание не явился. Сторона защиты сообщила, что он находится на больничном.

"В соответствии со ст. 138 УПК Украины, факт лечения лица по содержанию не является уважительной причиной неявки по вызову следственного судьи. Вместе с тем у следственного судьи ВАКС отсутствуют сведения о наличии у подозреваемого тяжелой болезни или невозможности покинуть заведение здравоохранения, в котором он лечится", - сказано в сообщении суда.

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Поэтому следственный судья ВАКС постановил принудительно привести подозреваемого на судебное заседание 15 сентября. Решение должно выполнить НАБУ, а проконтролировать его выполнение - САП.

Постановление не подлежит обжалованию.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, НАБУ подозревает судей Окружного админсуда Вовка, Аблова, Погрибниченко, Келеберду, Огурцова, Качура и Санина в коррупции и попытках захватить государственную власть.

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