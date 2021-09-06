В деле генерала Павловского на людей давят и создают пыточные условия, добиваясь показаний против Порошенко, - адвокат Новиков

Власть взяла в заложники генерала Игоря Павловского и других, чтобы выбить показания на Петра Порошенко.

Об этом, отвечая на вопрос журналистов относительно очередного срыва рассмотрения апелляционной жалобы Павловского, заявили адвокаты пятого президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Европейской Солидарности".

"Мы, конечно, очень внимательно отслеживаем дело генерала Павловского. Потому что по тем документам, которые уже опубликованы, совершенно очевидна ситуация, когда на четырех человек давят, создают реально пыточные условия. Это не преувеличение, это реально соответствует критериям Европейского суда по правам человека. С одной великой целью - получить от них лживые, придуманные следствием показания против Петра Порошенко", - отметил адвокат Илья Новиков.

"Это уже не какая-то хитрая схема, это достаточно прозрачно читается. Что мы видим сегодня. Заседание Апелляционного суда по делу Павловского по его апелляционной жалобе, которая по закону должна рассматриваться в течение пяти суток, чтобы человек не находился под стражей, пока его дело не пересмотрел апелляционный суд, происходит тогда, когда двухмесячный срок, на который его арестовали, уже истек. Первое нарушение", - отметил Новиков.

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"Мы знаем, что правосудие, предоставленное слишком поздно - это правосудие, в котором отказали. Оно даже не было предоставлено - сегодня не состоялось заседание. Смотрите, какое совпадение факторов: судья ушла в отпуск; не явились прокуроры; Павловского не доставили из СИЗО, потому что следователь не дал суду разрешение его оттуда доставить. Почему вообще следователь может запретить или не запретить человеку предстать перед судом, а суду - выслушать этого человека? И как вишенка: когда суд согласился заслушать Павловского по видеосвязи, оказалось, что в СИЗО именно в этот день не работает интернет", - говорит адвокат.

"Однозначно это скандальное лишения генерала Павловского базового права - права на доступ к правосудию, права быть выслушанным судом, которое он не получил. Мы видим, что уже продлили заново срок содержания под стражей на следующий период. А Апелляционный суд Киева все еще не высказался - законно ли избрали содержание под стражей в первый раз. Мы понимаем, что это незаконно", - отмечает сторон защиты.

"Власть просто взяла Павловского и других в заложники и держит их, издевается над ними, пытает их для того, чтобы заставить их дать какие-то клеветнические показания. Конечно, эти люди пока держатся. Мы надеемся, что наказаны будут те, кто их пытает сейчас, а не эти герои", - резюмирует адвокат Игорь Головань.

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Напомним, 2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейских подразделений в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

7 июля Печерский суд рассмотрел ходатайство следователей и удовлетворил его в полном объеме, выбрав председателю правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" Валерию Шандре меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой внесения залога в сумме более 443 млн гривен.

12 июля Печерский райсуд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра обороны, генерал-лейтенанту Игорю Павловскому в виде ареста с залогом в 475 млн грн.

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