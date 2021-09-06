В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА
Об этом в эфире 24 канала сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Олег Половинко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, для этого разработали систему, куда все юридические организации могут подать заявку для получения спецпропуска.
"То есть, транспортная карта на этот раз и будет электронным пропуском", - отметил Половинко.
Он отметил, как, кто и в каком количестве их будет получать – решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.
Процесс, как рассказал Половинко, будет таким: организация, в которой человек работает, предоставляет список сотрудников, которые должны пользоваться общественным транспортом во время локдауна. Этот специальный пропуск будет привязан к уникальному номеру каждой транспортной карты.
"Без транспортной карты невозможно будет воспользоваться транспортом", - пояснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.
Он отметил, что все пропуска раньше получали в очень короткие сроки. Сейчас есть 3 тысячи предпринимателей, которые подали заявки.
Поэтому столица активно тестирует электронную систему спецпропусков.