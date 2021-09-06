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В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА

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В случае введения локдауна в Киеве электронным пропуском будет служить транспортная карта, - КГГА
В Киеве активно разрабатывают электронные пропуска в общественный транспорт. Это делают для того, чтобы не печатать бумажные, которые легко подделывали мошенники.

Об этом в эфире 24 канала сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской государственной администрации Олег Половинко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, для этого разработали систему, куда все юридические организации могут подать заявку для получения спецпропуска.

"То есть, транспортная карта на этот раз и будет электронным пропуском", - отметил Половинко.

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Он отметил, как, кто и в каком количестве их будет получать – решит комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Процесс, как рассказал Половинко, будет таким: организация, в которой человек работает, предоставляет список сотрудников, которые должны пользоваться общественным транспортом во время локдауна. Этот специальный пропуск будет привязан к уникальному номеру каждой транспортной карты.

"Без транспортной карты невозможно будет воспользоваться транспортом", - пояснил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Он отметил, что все пропуска раньше получали в очень короткие сроки. Сейчас есть 3 тысячи предпринимателей, которые подали заявки.

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Поэтому столица активно тестирует электронную систему спецпропусков.

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Топ комментарии

  • Африкан_Свиридович
    А от цікаво, чому вони не хочуть допустити вакцинованих у транспорт в локдаун? Кафе і кінотеатри хочуть відкрити для них в локдаун, а от в транспорт пускати не хочуть...
  • Неопознанный объект
    Как только люди получат на руки платёжки за отопление отут сразу же объявят красную зону и жёсткий лохдаун. И патрули опять пойдут. Может у кого и пандемия, а у нашей власти это хорошее управляющее средство. Надо - открыли стойла, выпустили скотыняк на травку попастись. Токо скотыняк заподозрят в желании сопротивляться - объявляют лохдаун и заганяют опять в стойла, шоб не мекали
  • Тунгусский метеорит
    Помню тот прошлый локдаун в Киеве - электрички подвозят селюков миллионами, а сам Киев весь стоит. Так какой смысл в таком локдауне, если в Киев ежедневно вьезжают миллионы, которые заражают друг друга в электричках.
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