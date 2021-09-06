Из арбалета по учителям стреляла бывшая ученица, - прокуратура

Девушке могут предъявить подозрение в покушении на убийство.

Об этом сообщает прокуратура Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Лицо, которое оказалось бывшей ученицей указанной школы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении", - сказано в сообщении.

Дело расследуют по ч.2 ст.15 (законченное покушение на совершение преступления) и п.1 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненно.

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Мотивы и обстоятельства совершения преступления выясняются, добавили в прокуратуре.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 6 сентября девушка открыла на территории школы стрельбу из арбалета и ранила двоих учителей.



