Приговоры белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку осудили США и Германия, ЕС требует срочно их освободить

США назвали приговоры политически мотивированными и позорными, Германия - проявлением репресий белорусского режима.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена опубликовано на сайте Госдепа, информирует Цензор.НЕТ.

"США осуждают политически мотивированное и позорные приговоры в отношении белорусских оппозиционных деятелей Марии Колесниковой и Максима Знака ... К сожалению, эти приговоры являются еще одним доказательством того, что режим тотально пренебрегает правами человека и фундаментальными свободами", - заявил Блинкен.

Он также напомнил, что уважение к правам и свободам человека, в том числе праву на беспристрастный и справедливый суд, является частью международных обязательств Беларуси.

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Правительство Германии считает приговоры проявлением "жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима". О этом заявила официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассу (Andrea Sasse), сообщает со ссылкой на DW.

По ее словам, Колесникова и Знак относятся к самым мужественным представителей мирного протестного движения в Беларуси, которые "после фальсифицированных президентских выборов боролись за свободу, демократию и права человека" в этой стране. Кроме того, Берлин осуждает "преобразования правосудия в инструмент политического преследования в Беларуси", отметила Зассе.

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Евросоюз выступил с требованием немедленно освободить обоих политзаключенных. Об этом [говорится в заявлении](https://www.dw.com/uk/єс-вимагає-негайно-звільнити-марію-колесникову-та-максима-знака/a-59101233?maca=uk-Twitter-sharing), сделанном представителем ЕС по внешнеполитическим вопросам Петером Стано.

"ЕС осуждает длительное вопиющее нарушение прав человека и основных свобод народа Беларуси со стороны режима в Минске. ЕС также подтверждает свои требования немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси (количество которых превысило 650), включая госпожу Колесникову и господина Знака, журналистов и всех людей, которые находятся за решеткой за осуществление своих прав", - заявил представитель Евросоюза.

Стано добавил, что ЕС продолжит продвигать свои усилия по привлечению к ответственности представителей белорусских властей за жестокие репрессии.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 6 сентября Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.