На восстановление костела Святого Николая после пожара необходимо более 75 млн грн, уже собрано 5,8 млн, - Ткаченко

На восстановление костела Святого Николая в Киеве, который пострадал от пожара, по предварительной оценке специалистов, понадобится более 75 млн грн.

Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за выходные с командой министерства и Госискусств разработали пошаговый план дальнейших действий.

"Сейчас ждем заключение ГСЧС. Это основание для заказа экспертной оценки масштаба материального ущерба. Параллельно Нацполицией ведется следствие о причинах возгорания. После этого состояние костела должны оценить эксперты, чтобы определить, какой ему нанесен ущерб, сколько необходимо выделить на противоаварийные работы и ремонт", - отметил министр.

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При этом, по предварительной оценке специалистов, на восстановление понадобится от 75 млн грн. "К сумме, которую соберет бизнес, остальные необходимые средства выделит государство. То есть речь идет об уникальном кейсе государственно-частного партнерства. Средства, которые перечислили (и перечислят) бизнес и юридические/физические лица, пойдут именно на противоаварийные работы. То есть на ликвидацию последствий пожара внутри костела", - отметил глава МКИП.

По его словам, в целом все работы над костелом делятся на 3 этапа.

"Противоаварийные. Срочные, как ликвидация последствий пожара. Опять акцентирую, что именно на них собираются средства", - написал Ткаченко.

Он отметил, что орган идет отдельным пунктом. "Общаемся с производителем по разработке максимально релевантной замены органа. Для того, чтобы не было недоразумений, отмечу, что его восстановление будет не из финансирования, на которое сейчас собираются благотворительные взносы. Кроме того, его расположение должно быть отдельно согласовано с религиозной общиной РКЦ", - подчеркнул министр.

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Третьим этапом он назвал реставрационные работы фасада: "Средства на это уже есть, но работы не начаты из-за задержки тендерных процедур, будут возобновлены после выяснения степени повреждения здания".

По словам Ткаченко, передача костела общине РКЦ была согласована правительством в прошлом году по согласованному алгоритму.

Он отметил, что начать ремонт внутри сразу завтра невозможно, ведь необходимо получить выводы ГСЧС и экспертизу, что именно из поврежденного и в каком порядке следует ремонтировать.

"Должны убедиться, что высокие температуры не вызвали скрытых трещин или изменений геометрии конструкций. А также без оценки и при неправильной последовательности работ - возможно разрушение стен/потолка и т.д.", - отметил министр и добавил, что ориентировочно, по ускоренной процедуре, планируется начать противоаварийные работы с середины октября.

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По его словам, сначала необходимо получить предварительное акт ГСЧС о пожаре и сделать экспертизу нанесенных повреждений. Для прозрачности процесса будет создана рабочая группа при министерстве, в которую войдут представители ОО, бизнес и т.д., чтобы контролировать использование средств по целевому назначению. И, конечно, соблюдение законодательства Украины.

Он отметил, что по состоянию на сейчас на счет зашли 5 млн 840 тыс. грн, и еще около 20 млн грн предоставят бизнесы.

Напомним, 4 сентября ночью произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган. Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.