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Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова

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Арахамия опроверг информацию о возможной отставке Разумкова
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг информацию о возможной отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нет у нас никаких ни представлений, ни обсуждений внутри фракции (о возможной отставке Разумкова. - Ред.)... Когда будет вопрос по Разумкову, точно выйдем или сделаем совместный брифинг. Я напоминаю, что господин Разумков делегирован на кресло спикера от фракции "Слуга народа". И когда у нас будут с ним недоразумения, то мы выйдем и скажем об этом - и будем менять господина спикера. По состоянию на сейчас такой информации нет - у нас нормальные рабочие отношения", - сказал Арахамия.

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