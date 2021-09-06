От партии "Слуга народа" не будет кандидата в мэры Харькова, но возможно самовыдвижение, - Корниенко

Политическая партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидатуру на выборах мэра Харькова.

Об этом заявил глава одноименной фракции Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - сказал Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

При этом председатель партии Александр Корниенко допустил, что депутаты от политсилы могут самовыдвигаться.

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Напомним, в ночь на 17 декабря 2020 года в Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Впервые его избрали городским головой Харькова в 2010 году. В 2015 году он переизбрался на этот пост, выиграв выборы в первом туре. 4 ноября 2020 года Харьковская городская территориальная избирательная комиссия вновь признала Кернеса избранным городским головой. Он набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах – за него проголосовали 60,34% избирателей.

Кернес не появлялся на публике с конца августа, когда у него диагностировали COVID-19 и двустороннее воспаление легких. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали в Берлин на лечение в клинику "Шарите".

4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала Кернеса победителем выборов городского головы - за него проголосовали 60,34% избирателей. 9 декабря Харьковская ТИК признала отсутствующего Кернеса принявшим присягу мэра. В этот же день секретарем Харьковского горсовета избрали бывшего первого зама Кернеса Терехова.

1 января 2021 года стало известно, что секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов направил в Верховную Раду ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра города. Однако в комитете ВР заявили, что подан неполный пакет документов - не хватало решения горсовета, которым принимается во внимание факт смерти мэра.

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Харьковский городской совет на сессии 24 февраля принял решения о досрочном прекращении полномочия городского головы Геннадия Кернеса. 30 марта Верховная Рада назначила внеочередные выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года.

31 октября с 8:00 до 20:00 состоится голосование по выборам Харьковского городского головы. Результаты выборов должны быть установлены до 12 ноября включительно.