Главные новости 6 сентября: репрессии против крымских татар, стрельба из арбалета в полтавской школе

Оккупанты отправили за решетку замглавы Меджлиса и еще четверых крымскотатарских активистов, Россия обещает вот-вот запустить "Северный поток-2", в Полтаве бывшая ученица расстреляла двух учителей из арбалета, - главные новости 6 сентября.

Репрессии против крымских татар

"Суд" оккупантов в Симферополе отправил за решетку задержанных 3-4 сентября крымскотатарских активистов, в том числе замглавы Меджлиса Наримана Джеляла. В СИЗО они должны провести 2 месяца. Защищать Джеляла будет адвокат Николай Полозов, ранее защищавший российских активисток из Pussy Riot, Надежду Савченко, Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Напомним, оккупанты обвиняют задержанных активистов в повреждении газопровода.

Россия обещает через несколько дней запустить "Северный поток-2"

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, "он достроен будет через несколько дней, работать начнет".

Приговор Колесниковой

Одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову приговорили к 11 годам колонии, ее соратника Максима Знака - к 10 годам. США и Евросоюз осуждают приговор и призывают освободить оппозиционеров.

Стрельба из арбалета в полтавской школе

19-летняя девушка зашла в свою бывшую школу в Полтаве и выстрелила из арбалета в двоих учителей. Педагоги живы. Девушку задержали и собираются предъявить ей обвинение в покушении на убийство.

Талибы объявили об окончании войны в Афганистане

Движение "Талибан" заявляет, что ожидает "стабильности", а любой, кто возьмет в руки оружие - "враг народа и страны".

Кстати, на торжественное объявление нового правительства страны талибы пригласили иностранных гостей - представителей Росии, Китая, Турции, Ирана, Пакистана и Катара.

Умер Жан-Поль Бельмондо

Легендарный актер ушел из жизни в возрасте 88 лет. В 2001 году Бельмондо перенес инсульт, но после этого в 2008-м вернулся к съемкам, и окончательно завершил кинокарьеру только в 2015 году.