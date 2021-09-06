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Отставку некоторых министров Рада может рассмотреть в конце сентября, - Арахамия

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Отставку некоторых министров Рада может рассмотреть в конце сентября, - Арахамия
Верховная Рада в конце сентября текущего года может рассмотреть вопросы о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины.

Об этом сообщил на брифинге глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Отставки (министров. - Ред.) по времени - это где-то в конце сентября, последняя декада", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что на протяжении лета фракция сделала внутренний рейтинг всех членов Кабмина, опросив депутатов. Арахамия отказался называть фамилии "лидеров и аутсайдеров" этого рейтинга, поскольку если "сегодня мы назовем любую фамилию, завтра его уже перестанут слушаться в министерстве" и, таким образом, возникнет угроза остановки работы министерства на две-три недели.

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"Мне кажется, что это - такие вот преждевременные заявления - мешает государственному управлению", - добавил Арахамия.

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Топ комментарии

  • Власов Сергей b3083465
    Відставку деяких міністрів Рада може розглянути в кінці вересня, - Арахамія - Цензор.НЕТ 2326
  • Иван Петрович Сидоров
    может рассмотреть в конце сентября,-А может и не рассмотреть, хрен его, этот цирк Коломойского, знает. Философствует рожа рыночного продавца цветов советских времён .
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Дії змінюються ,але вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
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