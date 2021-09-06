Разумков предложил советнику Ермака Арестовичу вступить в "Талибан" в Афганистане

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слова советника главы ОП Арестовича о том, что афганские беженцы "образованны лучше, чем средний украинец".

Совет отправиться в Афганистан Разумков дал Арестовичу в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Обещаю, что последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер Рады.

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Напомним, ранее внештатный советник главы ОП Арестович заявил, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана. "Надо понимать, это же не дикие моджахеды с кинжалами в зубах. Это образованная публика, которая проработала с западной коалицией и знает языки. Часто она образованна гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрирована в западное сообщество", - сказал Арестович.