9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте "Красный партизан"

Трагедия произошла на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске. Оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры.

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительным данным, погибли. Данных о состоянии остальных шахтеров нет.

На месте работают спасатели.

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