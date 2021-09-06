9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте "Красный партизан"
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Трагедия произошла на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске. Оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры.
Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительным данным, погибли. Данных о состоянии остальных шахтеров нет.
На месте работают спасатели.