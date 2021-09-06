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9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте "Красный партизан"

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9 шахтеров погибли на оккупированном Донбассе из-за обрыва клети на шахте "Красный партизан"
Трагедия произошла на шахте "Красный партизан" в Червонопартизанске. Оборвался канат транспортной клети, в которой находились шахтеры.

Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В момент обрыва каната в клети находились 25 человек. По предварительным данным, погибли. Данных о состоянии остальных шахтеров нет.

На месте работают спасатели.

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Топ комментарии

  • Jimmy Hill
    Они с шахты доставали танк и друг-ОЕ оружие - вот и не выдеРЖАЛ канат. 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608 9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 1608
  • HartmannEri
    Чувак, не скажу за всех участников АТО - скажу только за себя: я там воевал за мою, украинскую землю. А не за гавно, звавшее на мою землю, на мою Украину, всякую мордовскую шваль.

    Достаточно понятно???
  • 5 копійок
    Це бендери перерізали канат.9 гірників загинули в шахті на окупованій Луганщині - Цензор.НЕТ 8181
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