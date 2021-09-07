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В Минздраве напомнили критерии перехода школ на онлайн-образование и призвали учителей вакцинироваться

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В Минздраве напомнили критерии перехода школ на онлайн-образование и призвали учителей вакцинироваться
1 сентября в украинских школах начался учебный год. Дети пока ходят в школы, однако все может измениться, если показатели заболеваемости COVID-19 ухудшатся.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что в "зеленой зоне" школьники могут ходить в учебные заведения в обычном режиме, однако соблюдение общих противоэпидемических мер остается актуальным, передает Цензор.НЕТ.

В "желтой" и "оранжевой" зонах школы продолжат быть открытыми при условии, если 80% их сотрудников получили прививки от коронавируса.

Обучение может происходить как офлайн, так и дистанционно. Требование соблюдения правил дистанцирования и противоэпидемических мер сохраняется.

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Решение о форме обучения принимает педагогический совет заведения.

В "красной" зоне посещать школы запрещено.

Ограничение не касается воспитанников детских садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, что прививки получили не менее 80% персонала.

В Минздраве призвали учителей и сотрудников школ сделать прививку, чтобы уменьшить риск тяжелых последствий коронавируса.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов
    Гарантованим побічним вакцінаціі є агрессивність. Якшо людина не помирає від ковіду якшо не помирає від вакцини то гарантовано стає членом "свідків вакцинаторів" і до усіх невакцинованих вже автоматично ставиться як до чумних як до ворогів як до загрози свому дорогоцінному життю... Приблизно ту ж мету має і російська паспортизація на окупованих - коли дізнаЮться шо ти не отримав російський паспорт то ти ізгой... а якшо щє дізнаються шо ти досі і не громадянин "рЫспублікі" - ти взагалі відкритий ворог агент бандери і життя твоє стає жахливим.. Надзадача виконана - розділити і посварити суспільство яким тепер легко керувати .. залякати і керувати..(с)
  • Антип61
    Це ти сам придумав, чи кацапи підказали?
    Росія та Китай поширюють фейки про COVID-вакцини - Білий дім
  • Антип61
    Напишите ей об этом. Мне это зачем писать? У МОЗ нагадали критерії переходу шкіл на онлайн-освіту і закликали вчителів вакцинуватися - Цензор.НЕТ 6309
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