В Минздраве напомнили критерии перехода школ на онлайн-образование и призвали учителей вакцинироваться
В пресс-службе Минздрава напомнили, что в "зеленой зоне" школьники могут ходить в учебные заведения в обычном режиме, однако соблюдение общих противоэпидемических мер остается актуальным, передает Цензор.НЕТ.
В "желтой" и "оранжевой" зонах школы продолжат быть открытыми при условии, если 80% их сотрудников получили прививки от коронавируса.
Обучение может происходить как офлайн, так и дистанционно. Требование соблюдения правил дистанцирования и противоэпидемических мер сохраняется.
Решение о форме обучения принимает педагогический совет заведения.
В "красной" зоне посещать школы запрещено.
Ограничение не касается воспитанников детских садов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, что прививки получили не менее 80% персонала.
В Минздраве призвали учителей и сотрудников школ сделать прививку, чтобы уменьшить риск тяжелых последствий коронавируса.