Новости • Агрессия России против Украины

Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба

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Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба
Украина ведет переговоры с США и другими странами о доступе к технологии противоракетной обороны (ПРО).

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО, и эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ней, и мы ведем переговоры о доступе к ней. Действительно, противовоздушная и противоракетная оборона - это сейчас ключевые "дырки", которые надо заполнять, и мы над ними очень предметно работаем", - сказал Кулеба.

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Топ комментарии

  • Микола Бабич f1f90c47
    кто даст такие технологии, когда у нас агенты Мордора пасутся у властной кормушки ?
  • esperansa002014
    Ну, правильно!
    Своего за два года ничего не профинансировали--полезли попрошайничать, ворье зеленое!
    Кто же вам даст технологии после вагнергейта???
  • --Григорій--
    херово ти знаєш кацапів,вони навіть своїх громадян підривають,********,а нас вони ненавидять
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