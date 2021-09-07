Украина ведет переговоры с разными странами о доступе к технологии противоракетной обороны, - Кулеба
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Украина ведет переговоры с США и другими странами о доступе к технологии противоракетной обороны (ПРО).
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО, и эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ней, и мы ведем переговоры о доступе к ней. Действительно, противовоздушная и противоракетная оборона - это сейчас ключевые "дырки", которые надо заполнять, и мы над ними очень предметно работаем", - сказал Кулеба.