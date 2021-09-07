Заверение президента Байдена в поддержке Украины против российской агрессии - ключевая гарантия безопасности, - Кулеба

Ключевой гарантией безопасности для Украины со стороны США является заверение президента Джозефа Байдена, что Украина никогда не останется один на один с российской агрессией и всегда будет иметь поддержку.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ключевая гарантия (безопасности. - Ред.) заключалась в том, что президент Байден очень четко отметил, что Украина никогда не останется один на один с Россией и всегда будет иметь поддержку, и эта поддержка будет расти в случае эскалации со стороны РФ", - сказал Кулеба.

Он добавил, что эта поддержка уже оказывается в увеличении помощи Украине, применении дипломатических мер сдерживания РФ и в разработке совместных безопасности проектов между Украиной и США и другими странами НАТО.

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"Прежде всего мы фокусируем такие проекты на безопасности в Черном море", - отметил глава украинской дипломатии.

По его словам, Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее, а вывод президентами Украины и США американо-украинских отношений на новый уровень усиливает нашу страну.

"Тот факт, что США именно во время визита (президент Зеленского. - Ред.) выделили дополнительно до конца года помощь на военные нужды Украины, включая знаменитые "Джавелины", - это тоже сигнал России. И собственно в кулуарах визита американские партнеры говорили, что лучший сигнал России - это увеличение поддержки Украины со стороны США. Россия все это очень четко считывает, поэтому звучат такие заявления, угрозы и шантаж", - убежден Кулеба.

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