Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли и постоянно поднимает вопрос безвиза для украинцев, - Кулеба

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник..

"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба

По его словам, вопрос безвиза постоянно поднимается с американскими партнерами, а также с Канадой и Великобританией. Однако там действует принцип "малых шагов", потому что политика этих стран очень консервативна.

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Как сообщалось, Кулеба также заявлял о том, что Зеленский и Байден обсудили, что США могут дополнительно сделать, чтобы помочь Украине победить в войне с РФ.