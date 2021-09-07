Войска РФ на Донбассе сбросили с беспилотника два самодельных взрывных устройства. За сутки - 7 нарушений "тишины", боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 6 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, вблизи населенного пункта Зайцево враг обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Невельского российские оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Новолуганского враг открывал провокационный огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, противник применял минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет по позициям ВСУ неподалеку от Золотого-4 и Новозвановки.

Обстреливая окраины населенного пункта Катериновка российские оккупанты применили минометы 82 калибра.

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Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата неопределенного типа с пересечением линии разграничения, который осуществил сброс двух самодельных взрывных устройств.

"Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 7 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.