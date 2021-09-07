Министры здравоохранения G20 намерены привить от COVID-19 хотя бы 40% населения мира к концу года, - декларация
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Наряду с ВОЗ мы поддерживаем цель - вакцинировать хотя бы 40% населения мира к концу 2021 года", - говорится в декларации, опубликованной на сайте G20.
"На Глобальном саммите по вопросам здравоохранения мы подтверждаем приверженность наших лидеров укреплению местного и регионального производственного потенциала, развитию регионального регулятивного потенциала, а также продвижению минимальных стандартов качества медицинской продукции", - отмечается в документе.
Министры здравоохранения G20 также подчеркнули необходимость "делиться дозами" вакцин от коронавируса, чтобы удовлетворить потребность в вакцинах.
"Мы будем работать над активизацией своевременного, равного доступа по всему миру к безопасным, доступным и эффективным вакцинам от COVID-19, терапии и диагностике (коронавируса. - Ред.)", - отмечается в декларации.
Участники встречи заявили, что для полноценного функционирования Всемирной организации здравоохранения, всем странам-участницам организации необходимо обеспечить "адекватное и устойчивое финансирование" ВОЗ.
Главы министерств здравоохранения G20 провели встречу 5-6 сентября в Риме. Цель мероприятия состояла в том, чтобы "продвинуть крепкое многостороннее сотрудничество, в том числе для окончания пандемии COVID-19 и поддержания восстановления" после пандемии. Кроме того, министры обозначили целью продолжить совместными усилиями "содействовать лучшему предотвращению, выявлению и реагированию" на глобальные риски для здоровья и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения.