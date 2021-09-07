"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси

ООН обеспокоена тяжелыми условиями в которых вынуждены находиться мигранты на границе с Польшей и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом в своем сообщении отмечает Международная организация по миграции.

Беспокойство агентства ООН вызывают прежде всего "ужасные условия", в которых живут нелегальные мигранты и отсутствие адекватного доступа к приюту для тех, кто ищет международной защиты и помощи.

Отмечается, что застрявшие на границе со странами мигранты имеют ограниченный доступ даже к питьевой воде, а также к медицинской помощи и достойному жилью.

"Продолжение этой неприемлемой ситуации представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья мигрантов. МОМ настоятельно призывает государства обеспечить благосостояние людей и права человека, включая достоинство и гуманное обращение, и предоставить гуманитарный доступ всем мигрантам, нуждающимся в помощи", — говорится в сообщении.

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Потоки нелегалов из Сирии и Ирана направились в Евросоюз из Беларуси после скандального заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что "они больше не будут сдерживать мигрантов и наркотики".

Из-за мощного наплыва мигрантов Литва объявила, что начинает строить на границе стену для их сдерживания. Польша объявила режим чрезвычайного положения на границе.