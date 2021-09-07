Новости

"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси

3 88332
"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси
ООН обеспокоена тяжелыми условиями в которых вынуждены находиться мигранты на границе с Польшей и Беларусью.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом в своем сообщении отмечает Международная организация по миграции.

Беспокойство агентства ООН вызывают прежде всего "ужасные условия", в которых живут нелегальные мигранты и отсутствие адекватного доступа к приюту для тех, кто ищет международной защиты и помощи.

Отмечается, что застрявшие на границе со странами мигранты имеют ограниченный доступ даже к питьевой воде, а также к медицинской помощи и достойному жилью.

"Продолжение этой неприемлемой ситуации представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья мигрантов. МОМ настоятельно призывает государства обеспечить благосостояние людей и права человека, включая достоинство и гуманное обращение, и предоставить гуманитарный доступ всем мигрантам, нуждающимся в помощи", — говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь использует мигрантов для искусственного давления на границу ЕС, - Боррель

Потоки нелегалов из Сирии и Ирана направились в Евросоюз из Беларуси после скандального заявления захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко о том, что "они больше не будут сдерживать мигрантов и наркотики".

Из-за мощного наплыва мигрантов Литва объявила, что начинает строить на границе стену для их сдерживания. Польша объявила режим чрезвычайного положения на границе.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Vitaliy Pavlov
    так при чум тут ЕС? пусть у батьки сидят картоплю жрут... они на пару с путиным такие пакостники оба.... путин научил всему как гадить соседям... пусть едут жить в арбские эмираты, одним словом в мусульманские странык братьям своим! чего они прутся все к (неверным?) они нас так называют по карану ..вот к ВЕРНЫМ пусть и валят тунеядци....а в европе геи, извращенци, есть радио и музыка и вино,и люди ходят даже в шортах,и женщины без мужей выходят из дому, одни нарушения карана и шириата.
  • Підлога Маккартні
    А сталагмит из говна в росии это плохие или хорошие условия по мнению ООН? "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 6387
    "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 703
  • vidasik
    Litva vot tak ulozyla koliucku so svojej storoni uze 20 kilometrov eto za mesiac"Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси - Цензор.НЕТ 4164
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости