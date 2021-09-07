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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 2 197 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 госпитализированы - 485 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 летальных случаев - 53;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 выздоровели - 1 429 человек.

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 22 596 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 методом ИФА - 7 811 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 17 992 человека.

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За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 заболело - 2 300 504 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 214 606 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 летальных случаев - 54 054;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели 12

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