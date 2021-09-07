В Украине за сутки от COVID-19 умерли 53 человека, зафиксированы 2 197 новых случаев заражения, 1 429 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 6 сентября 2021 в Украине зафиксированы 2 197 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 197, медработников - 37).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 485 человек;
летальных случаев - 53;
выздоровели - 1 429 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 22 596 человек,
методом ИФА - 7 811 человек,
экспресс-тестами - 17 992 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 300 504 человека;
выздоровели - 2 214 606 человек;
летальных случаев - 54 054;
проведено ПЦР-тестов - 12 131 185.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях", - рассказали в Минздраве.