Ограничение движения и проверка документов у граждан: на Буковине пройдут учения полицейских
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"Учебные спецоперации будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным, с отработкой алгоритма действий всех подразделений полиции и привлечением спецназа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим на териториӥ области возможно временное перекрытие или ограничения движения, а также проверка документов граждан, удостоверяющих их личность.
Полиция Черновицкой области призывает жителей и гостей Буковины сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.
Все действия будут происходить в соответствии с действующим законодательством.
"Информация о ходе учений и связанных с ними ограничения будет опубликована на официальных информационных ресурсах полиции Черновицкой области", - добавили в ведомстве.