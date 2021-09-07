За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 133 922 человека, всего - 5 618 798, - Минздрав
5834
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 304 627 человек.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"133 922 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 6 сентября 2021. Первую дозу получили 37 380 человек, полностью иммунизированы - 96 542 человека.
В течение суток работали: 882 мобильные бригады, 2 827 пунктов вакцинации, 338 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 5 618 798 человек, из них получили одну дозу - 5 618 796 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 304 627 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 9 923 423 прививки", - рассказали в Минздраве.