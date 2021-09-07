Кулеба о возможной встрече Зеленского и Путина: "О Крыме мы никогда не забудем"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию все же согласиться на встречу с Зеленским.

Как инормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты.ICTV", об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, отвечая на вопрос журналиста о том, согласится ли Украина на встречу, если не будет подниматься тема Крыма.

Четкого ответа на вопрос Кулеба не дал, однако подчеркнул, что то, что Россия "торгуется" — это уже хорошая новость, поскольку ранее в РФ вообще отрицали такую ​​возможность.

"Саммитом Крымской платформы мы показали, что мы о Крыме никогда не забудем … Я убежден, что тема Крыма будет на повестке дня при любых обстоятельствах, — сказал министр.

Также глава МИД вспомнил о преследовании Россией крымских татар в оккупированном Крыму.

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По словам Кулебы, Россия сознательно и публично преследует определенную группу людей по этническому признаку.

"С этого начинались геноциды, сначала ты "прессуешь" какую-то группу людей, потом начинаешь убивать. Россию надо останавливать", — подчеркнул министр.

По мнению политика, Украина имеет ограниченное количество инструментов для воздействия на этот вопрос, однако нужно усиливать международное давление на РФ.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако, как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, вопроса о деоккупации Крыма не может быть на повестке переговоров.

"Если говорить о политической воле Путина - то он четко подтвердил, что готов встречаться. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим", - уверяет Песков.

Спикер Кремля отметил, что сейчас продвижений в подготовке переговоров президентов Украины и РФ нет, потому что Зеленский хочет обсуждать вопросы Крыма.

"Дело в том, что для нас не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион России. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня. Поэтому пока в этом плане не удалось никуда продвинуться", - добавил он.