Мендель о закрытии программы "Большая деолигархизация": Это не связано с моим участием в проекте

Экс-пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель отмечает, что авторы программы "Большая деолигархизация" сами принимали решение о прекращении проекта.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу правильно расставить акценты о прекращении работы программы "Большая деолигархизация". Авторы программы принимали решение о прекращении ее работы сами, это не связано с моим участием в проекте. Объяснение было такое: "Исчезает сам предмет рассмотрения", - отмечает она.

"Относительно получения комментариев по деталям данного объяснения - обращайтесь к проекту. Я участвовала в нем в качестве независимого обозревателя. Сама выбирала тему и мои тексты не поддавались цензуре. Мне было приятно работать с телеканалами "Украина" и "Украина24", - добавила Мендель.

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