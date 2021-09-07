Эпидзонирование Украины: Показатели госпитализаций превышены на Луганщине и Львовщине. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 7 сентября, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне эпидемиологической опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Однако, в Луганской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях превышен уровень заболеваемости.

Кроме того, на Луганщине и Львовщине динамика госпитализаций больных коронавирусом превышает норму. При норме не более 50% на Луганщине она составляет 92%, а на Львовщине 60,9%.

Превышение нормы выявления новых случаев инфицирования наблюдается в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

Также норма выявления новых случаев инфицирования превышена в среднем по всей стране 4,9% при норме для "зеленой" зоны не более 4%.

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