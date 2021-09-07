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Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков

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Рада в пятницу должна заслушать Ляшко по ситуации с COVID-19, - Разумков
Спикер ВР Дмитрий Разумков считает, что в пятницу депутаты в ходе часа вопросов к правительству должны заслушать министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Об этом он сказал на Согласительном Совете ВР, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По словам Разумкова, сейчас наблюдается негативная тенденция по росту количества заболевших COVID-19. Спикер считает, что депутатам нужно понимать, чем парламент может помочь Министерству здравоохранения, а также знать прогнозы на будущее.

"Чтобы потом у нас в обществе не возникало панических настроений", - объяснил он.

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  • Hodor
    Привился второй раз модерной пару дней назад, как и первый раз поболело плечо два дня и все и что забавно некоторые спрашуют зачем тебе это, раньше я пытался обьяснить, но после того как они говорили что меняется днк, это все происки Билла Гейтса, и самое смешное у них а вот у моих знакомых есть знакомые у которых были знакомые врачи, всасывают весь этот фейко бред ну уж очень они похожи на население мордора которое зомбировано своими нынешними гебельсами, жаль что у нас люди не хотят, хоть чучуть подумать
  • Valery Greff
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