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Кравчук объяснила, почему "СН" не выдвигает кандидата в мэры Харькова: Очевидно, что победит представитель местной партии

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Кравчук объяснила, почему "СН" не выдвигает кандидата в мэры Харькова: Очевидно, что победит представитель местной партии
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, почему партия отказывается от выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова. По ее мнению, шансов на победу больше у представителей местных партий, чем парламентских.

Об этом она заявила во время эфира на телеканале Украина 24, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, подготовку к выдвижению кандидатуры надо было начинать значительно раньше, чтобы иметь сейчас кандидата, который мог бы побороться за "кресло" с теми, кто уже выдвинули свои кандидатуры.

"Но на самом деле я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным. Обратите внимание, в областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских", - сказала Кравчук.

Она отметила, что местные выборы тем и отличаются, что очень часто на местах люди отдают предпочтение не политикам, которые "имеют какое-то парламентское измерение", а тем, кто живет, работает и имеет локальную партию на уровне города.

"Я думаю, что так произойдет в Харькове, там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую", - добавила Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От партии "Слуга народа" не будет кандидата в мэры Харькова, но возможно самовыдвижение, - Корниенко

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Топ комментарии

  • Amber
    Зелені так і роблять !
  • q4ma
    СН здають містечковим князькам спочатку Кривий Ріг (після "самогубства" зажопника-Павлова виконуючим обов'язки мера міста повинен був стати спікер міської ради від СН, але він швиденько здриснув з тієї посади), а тепер об'явили переможця на виборах мера Харкова задовго до виборів. Справжня державницька політика!!!
  • Diogen Gdl
    А сейчас байки распространяются мол Харьков за РФ. Может вы на рашку и работаете?
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