"Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам по Донбассу, - Резников
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Привлечение США может быть продолжением Минских переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свободы слова" на ICTV.
"Вопрос "Минска" на сегодняшний день обсуждался, в том числе нашей делегацией во главе с президентом, с нашими партнерами и в США - возможность привлечения их к тем или иным международным площадкам по урегулированию конфликта между Украиной и Россией", - отметил он.
Вице-премьер считает, что это может быть продолжением Минских переговоров, потому что, к сожалению, другой площадки до сих пор нет.
"Минск" ради договоренностей по гуманитарным вопросам и прекращению огня нужно сохранять. Любые переговоры нужно сохранять", - добавил он.