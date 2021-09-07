Пенсионная и земельная реформы, законопроекты для транша МВФ и отчет ВСК по "Укрзализныци": "слуга народа" Корниенко о планах на текущую сессию Рады

Фракция "Слуги народа" обращается к спикеру Дмитрию Разумкову включить в повестку дня Рады отчет по работе Временной следственной комиссии (ВСК) по ситуации на "Укрзализныци".

Об этом в ходе Согласительного совета заявил первый замглавы фракции "СН" Александр Корниенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, также в повестку дня Раду нужно включить два МВФовских законопроекта, которые комитеты могут рассмотреть в ближайшее время.

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Нардеп также рассказал, что фракция "Слуги народа" планирует на текущей сессии парламента продолжить начатые реформы, в частности, в сфере обороны, завершение земельного вопроса.

"Также в планах пенсионная реформа. Тут мы ожидаем в Верховной Раде серьезную дискуссию. Хотели бы обратится к коллегам из оппозиции, чтобы дискуссия была не в виде 20 тысяч правок, а осмысленная", - добавил первый замглавы фракции "СН".