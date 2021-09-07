Тимошенко: Повестка дня ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров"

Почти 70% украинцев считают, что страна двигается в неправильном направлении.

Об этом сегодня на согласительном совете ВР заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По ее словам, это означает, что политикам нужно немедленно объединяться вокруг пересмотра курса страны, а не продолжать разногласия и ссоры.

"Мы сейчас слышим новые лозунги, такие как деолигархизация, это все важно. Но я хочу, чтобы вернулись к тем лозунгам, с которыми шли на выборы - конец эпохи бедности. Где этот конец, можно спросить? Где по 4 тыс. евро зарплата работникам сферы образования, где обещанное снижение тарифов", - подчеркнула нардеп.

Она считает, что повестка дня работы ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, где бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров".

"Если не повернетесь лицом к людям и не начнете делать шаги, которые не лоббистские и не забирают у Украины последние ресурсы, и до последней копейки у людей, реально не дадите ощущение, что эпоха бедности заканчивается, поверьте, праздновать в Украине уже будет нечего", - резюмировала она.

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