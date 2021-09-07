Тимошенко: Повестка дня ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров"
Об этом сегодня на согласительном совете ВР заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По ее словам, это означает, что политикам нужно немедленно объединяться вокруг пересмотра курса страны, а не продолжать разногласия и ссоры.
"Мы сейчас слышим новые лозунги, такие как деолигархизация, это все важно. Но я хочу, чтобы вернулись к тем лозунгам, с которыми шли на выборы - конец эпохи бедности. Где этот конец, можно спросить? Где по 4 тыс. евро зарплата работникам сферы образования, где обещанное снижение тарифов", - подчеркнула нардеп.
Она считает, что повестка дня работы ВР "напичкана" лоббистскими законопроектами, где бюджет Украины разделяется в пользу "каких-то шулеров".
"Если не повернетесь лицом к людям и не начнете делать шаги, которые не лоббистские и не забирают у Украины последние ресурсы, и до последней копейки у людей, реально не дадите ощущение, что эпоха бедности заканчивается, поверьте, праздновать в Украине уже будет нечего", - резюмировала она.