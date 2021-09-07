Резников о блокировании РФ мандата миссии ОБСЕ: Это отказ от Минских договоренностей

То, что Россия отказалась продлевать мандат пограничной миссии ОБСЕ, говорит о том, что она отказывается от Минских договоренностей.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире украинского телеканала, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я лично это толкую как, по сути, отказ РФ от Минских договоренностей, потому что условие, что там будет СММ ОБСЕ, предусмотрено Минскими договоренностями... То есть вариант дополнительной поставки оружия через этот неконтролируемый Украиной участок границы между Украиной и РФ абсолютно вероятен", — сказал Резников.

Также время вице-премьер рассказал, что делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время их визита в Вашингтон, вела переговоры с партнерами в США о вариантах привлечения их "к тем или иным площадкам по урегулированию международного вооруженного конфликта между Украиной и РФ".

"Это может быть продолжение Минска, потому что, к сожалению, другой нет, как логистической площадки, созданной Нормандским форматом. Минск - ради договоренностей по гуманитарным вопросам, экономическим, прекращению режима огня и т.д", — пояснил Резников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Минск" нужно сохранять даже после привлечения США к переговорам по Донбассу, - Резников