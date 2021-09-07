Подготовка законопроекта о децентрализации на финишной прямой, - Стефанчук

Подготовка законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации уже находится на финальной стадии.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я знаю, что законопроект, который касается децентрализации, обсудили соответствующие органы местного самоуправления, самоуправляющиеся организации, и я думаю, что он уже будет на финишной прямой", - сказал Стефанчук на заседании согласительного совета во вторник.

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