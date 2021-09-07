14 дней назад Трухин совершил ДТП, а видео с камер до сих пор не опубликованы. "Слуги народа" отмазывают своего товарища, - Бутусов

Спустя две недели после ДТП "слуги народа" Александра Трухина записи с камер наблюдения на бориспольской трассе до сих пор не опубликовали.

Об этом в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"14 дней назад Слуга народа Александр Трухин совершил ДТП, а видеозапись камер наблюдения на бориспольской трассе, которая показывает кто именно сидел за рулем машины, до сих пор не опубликована. Более того, дело передано в Государственное бюро расследований, но ГБР спустя 14 дней не сообщает - так а кто же подозреваемый по делу? Кто был за рулем машины и является виновником ДТП?" - говорится в сообщении.

По словам журналистам, Трухин свободно передвигается, работает и ему ничего не предъявили.

"Может ли такое быть позволено обычному человеку из народа, а не его "Слуге"? Слуги народа отмазывают своего товарища, который немножко подавил на своей машине народ. Ну, побухал, ну 6 человек получили травмы и ранения, включая двоих детей. Порешает. Все-таки замглавы бюджетного комитета, найдет аргументы, чтобы никто не кричал", - подчеркнул Бутусов.

"Слуги народа покрывают отвратительное преступление, и прекрасно это понимают, но они уже привыкли лгать. Привыкли, что общество слабо организовано и не может их привлечь к ответу, поэтому просто молчат. Государство не работает, закон не работает. Общество и оппозиция не могут заставить власть отвечать за свои поступки. "Все животные равны, но некоторые - равнее". Вот так благие пожелания превращаются в "Скотный двор", - подытожил главред Цензор.НЕТ.

Читайте: Минобороны задолжало военнослужащим 1,5 млрд грн обязательных выплат: Таран должен быть как можно быстрее отправлен в отставку, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о ДТП "слуги народа" Трухина: "Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно"