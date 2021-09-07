Стефанчук призвал Раду принять антикоррупционную стратегию до конца года

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов принять антикоррупционную стратегию еще до конца текущего 2021 года.

Об єтом он сказал на заседании согласительного совета во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Нужно приложить все усилия, чтобы, по крайней мере, до конца года Украина получила антикоррупционную стратегию, о которой мы длительное время говорим. Надеюсь, что до конца года мы сможем принять этот документ, а возможно и раньше, но это будет зависеть от того, сколько поправок внесено к нему", - сказал Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вниманию Зеленского: причиной поражения афганского правительства был не Талибан, а коррупция", - агент НАБУ Шевченко

Он подчеркнул, что вопрос борьбы с коррупцией является краеугольным вопросом, касающимся Украины, который всегда обсуждается на всех международных площадках.