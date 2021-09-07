Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра. ФОТОрепортаж
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Сегодня, 7 сентября, для журналистов частично открыли кулуары Верховной Рады.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
С сегодняшнего дня в кулуарах могут находится 40 представителей СМИ. На входе на второй этаж они получают пропуск, который сдают, когда покидают помещение. Количество таких пропусков ограничено – их 40. Для того, чтобы пройти в кулуары выстроилась очередь с 7 утра.
Та часть кулуар, где находятся сектор "Слуги народа" для журналистов закрыт – стоят ограничительные лееры.
В доступную для прессы часть кулуар выходят народные депутаты, чтобы дать комментарии.