Для журналистов частично открыли кулуары Рады: количество пропусков ограничено, очередь выстроилась с 7 утра. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, для журналистов частично открыли кулуары Верховной Рады.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

С сегодняшнего дня в кулуарах могут находится 40 представителей СМИ. На входе на второй этаж они получают пропуск, который сдают, когда покидают помещение. Количество таких пропусков ограничено – их 40. Для того, чтобы пройти в кулуары выстроилась очередь с 7 утра.

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Та часть кулуар, где находятся сектор "Слуги народа" для журналистов закрыт – стоят ограничительные лееры.

В доступную для прессы часть кулуар выходят народные депутаты, чтобы дать комментарии.







