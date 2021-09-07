Рада в пятницу заслушает главу МИД Кулебу

Верховная Рада планирует заслушать министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на часе вопросов к правительству в пятницу.

Соответствующее решение приняли народные депутаты на заседании согласительного совета во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Главы фракций и групп предлагали пригласить на час вопрос к правительству премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Виктора Ляшко и министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Однако путем голосования участники заседания решили заслушать Кулебу.

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"Приглашаем на час вопросов к правительству, по предложению "Слуги народа", Кулебу Дмитрия Ивановича", - подытожил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Раньше в своем выступлении на согласительном совете первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил необходимость пригласить Кулебу тем, что "у нас было два серьезных международных события - это Крымская платформа и визит президента в Соединенные Штаты Америки, нужно услышать, какие есть задания для Верховной Рады, законодательные, возможно, законопроектные, относительно реализации тех соглашений, которые были заключены на самом высоком уровне".

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В связи с этим он призвал депутатов на следующей пленарной неделе поддержать законопроект о функционировании офиса Крымской платформы.