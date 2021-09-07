"Банковая выкинет из СБУ лучших контрразведчиков и оставит худших - "кашников" и "экономику", - Шабунин
Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Реформой СБУ (в ее сегодняшней редакции) Банковая выбросит лучших офицеров Службы (контрразведчиков, например) и оставит - худших ("кашников" и "экономику")", - говорится в сообщении.
По его словам, пункт 6 "Переходных положений" и п.6 ст. 29 законопроекта предполагают, что к аттестации допустят только тех работников, которые:
а) имеют доступ к государственной тайне;
б) обязанности которых такой доступ предусматривают.
"Казалось бы логические нормы, однако не в случае переаттестации, потому как:
а) доступ к гостайне предоставляет только СБУ (а не аттестационные комиссии);
б) требования к должности определяет тоже СБУ (собственным решением).
Таким образом сегодняшнее руководство СБУ/Банковой) даже к аттестации не допустит, по их мнению, "ненадьожные елементы", - подчеркнул Шабунин.
"Напомню, что Ермак / Демченко / Баканов:
- очень не любят спецоперации против России (например, по вагнеровцам), в том числе действия Службы на оккупированных территориях (они фактически заблокированы).
- при этом не видели никаких проблем, ни в давлении СБУ на бизнес, ни в коррупционном аду "кашников".
Может вы думаете, что СБУ/Банковая никогда не пойдут на манипуляцию доступом к гостайне?" - пишет глава ЦПК.
Шабунин напомнил, что увольнение замгенпрокурора Гюндуза Мамедова началось с лишения его доступа к государственной тайне.
"Законопроект отдает в руки лейтенанта Баканова (под руководством Банковой) возможность выбросить из Службы лучших офицеров, оставив "кашно-экономических" уродов, беспредел которых он, как минимум, "не замечал", как максимум - направлял", - подытожил глава ЦПК.