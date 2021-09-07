Проверка документов и досмотр автомобилей: сегодня во Львове состоятся внезапные антитеррористические учения СБУ
Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ во Львовской области в Facebook.
Специальные учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным.
Цель учений: проверка взаимодействия силовых ведомств, ГСЧС и других специальных служб в условиях потенциальной террористической угрозы.
"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Львова с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека.
Кроме того, просим граждан в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по номерам "горячей линии" УСБУ во Львовской области (032) 261-61-42, или звонить - 102", - добавили в ведомстве.