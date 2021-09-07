Двое детей умерли от отравления на Виннитчине: Предварительная версия - употребление грибов или лесных ягод

Сестер в возрасте 4-х и 13-ти лет госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы 5 сентября с симптомами острого отравления неизвестным веществом. Во время оказания медицинской помощи они умерли.