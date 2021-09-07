"Слуга народа" Гетманцев восхищается Лукашенко: "Он за 27 лет принес Беларуси благосостояние, пенсионеры могут прожить даже на минимальную пенсию"

Народный депутат "Слуги народа", глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выразил восхищение захватившим власть в Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В своей, как обычно, пламенной речи на Согласительном совете ВР, Пётр Алексеевич отметил, что Зеленский стремительно движется по пути Лукашенко и закончит также. Напомню, что Лукашенко при власти, в отличие от Петра Алексеевича, с позором, отправленного на политическую пенсию, уже 27 лет. Согласен, разных лет. Однако лет, принёсших Беларуси благосостояние почти в два раза выше, чем вследствие нечуваних реформ пятого Президента. А пенсионеры, о "жебратстве" которых так вопиет Порошенко, цинично поставленные им же за грань выживания, в Беларуси могут на свою пенсию, даже минимальную, вполне сносно прожить. Убеждён, что в нашей стране не словами, а трудом мы определенно обеспечим и пенсионерам и учителям и медикам надлежащие стандарты жизни. Несмотря на "помощь" бывших радетелей", - заявил Гетманцев.

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Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты из-за того, что победителем президентских выборов объявили Александра Лукашенко. Результаты этих выборов не признал ряд стран, в том числе и Украина. Массовые протесты были жестоко подавлены силовиками, а в Беларуси начались репрессии.