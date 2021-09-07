ФСБ РФ обвиняет Меджлис и ГУР МО в организации диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму

Федеральная служба безопасности РФ заявила 7 сентября, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в оккупированном Крыму 23 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

ФСБ заявляет, что в рамках расследования арестовала трех подозреваемых, а исполнителям украинская сторона якобы обещала около 2 тысяч долларов (это 54 тыс. гривен по текущему курсу).

"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" с участием запрещенной в России организации" Меджлис крымскотатарского народа", - цитируют российские информагентства заявление ФСБ.

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"Организаторами диверсии являются – Риза Ягьяев-Велиулаев, агент ГУР, сбежавший из Крыма после сорванной террористической акции в августе 2016 года, в пособничестве которой он принимал участие, а также его кураторы - сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его непосредственный начальник, руководитель оперативной службы "Таврия" – Виктор Зелинский.

Указанная диверсия была санкционирована начальником ГУР МО Украины Кириллом Будановым - участником неудачной акции в 2016 году, в ходе которой им был убит сотрудник ФСБ России", - отметили в ФСБ.

ФСБ РФ также показала видео якобы с места диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму и допроса якобы исполнителя подрыва. Запись опубликовал телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального.