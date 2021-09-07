Профессия учителя ни в одной стране не является высокооплачиваемой: заоблачные зарплаты в Чехии, Польше, Финляндии - это фейк, - образовательный омбудсмен Горбачев

Финские учителя, если брать пропорционально доходам населения, получают практически ту же зарплату, как и украинские.

Об этом в интервью для Цензор.НЕТ рассказал образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев.

"Из того, что я знаю (а я регулярно общаюсь с коллегами (из других стран. - Ред.), проблемы на самом деле разные. Но есть одна проблема - везде жалуются на низкие зарплаты учителей. Везде. То есть профессия учителя ни в одной стране не находится в категории высокооплачиваемых", - заявил он.

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"Например, гуляют фейки о каких-то заоблачных зарплатах в Чехии, Польше, Финляндии . Так вот - это неправда. Финские учителя, если брать пропорционально доходам населения, получают практически ту же зарплату, как и украинские. Это правда. Оплата учителя всегда гуляет около средней по стране. Немного выше, немного ниже - но несущественно. Это действительно профессия, которая не относится к категории высокооплачиваемых. Но назвать ее сейчас низкооплачиваемой - тоже нельзя. Хотя очень многое зависит от того, насколько долго человек работает в школе: чем больше стаж, чем выше категория или педагогическое звание - тем выше зарплата. И у учителей со стажем, с опытом заработная плата ощутимо выше средней. А вот для молодых учителей такая система начисления - беда: они получают, к сожалению, очень мало", - пояснил Горбачев.

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