Сейм Польши утвердил чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за мигрантов

Польский парламент поддержал введение режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью из-за кризиса, связанного с потоком нелегальных мигрантов.

Как сообщает TVN24, такое решение сейм принял вечером 6 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Перед этим польская оппозиция во время специального дополнительного заседания Сейма внесла заявление об отмене президентского указа о чрезвычайном положении. Однако такое предложение поддержали лишь 168 депутатов, 247 проголосовали против, а 20 воздержались от голосования.

Напомним, 2 сентября, президент Польши Анджей Дуда утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на польско-белорусской границе в связи с миграционным кризисом, о чем его просило правительство.

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил ранее, что правительство решило обратиться к президенту с просьбой ввести чрезвычайное положение на 30 дней в пограничной зоне, то есть в части Подляского и Люблинского воеводств.

Как отмечают польские издания, чрезвычайное положение объявлено в Польше впервые после 1989 года.

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