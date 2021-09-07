ВР на экваторе своего срока. Мы много сделали за 2 года, но впереди большая работа, нужно сконцентрироваться на законах по соцсфере, - Разумков

Сегодня ВР находится на экваторе своего срока.

Об этом сегодня, выступая в парламенте, сказал спикер Дмитрий Разумков, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"На экваторе всегда горячо, но я очень надеюсь, даже если кто-то в этом зале захочет сделать еще горячее, здравый смысл и желание развивать нашу страну все-таки победят. Если вы меня и себя спросите, много ли было сделано за эти два года нашей работы, ответ будет "Да", потому что были приняты реформы, законы, мы много чего успели сделать. Но если вопрос будет звучать, было ли сделано достаточно, ответ, к сожалению, будет "Нет", потому что у нас еще впереди много всего, что мы должны сделать",- отметил спикер.

По словам Разумкова, парламент должен сконцентрироваться на законах, которые могут улучшить ситуацию в социальной сфере.

"Мы сегодня находимся накануне отопительного сезона, поэтому осенью как всегда будет ключевым тарифный вопрос. Конечно, это непосредственная зона ответственности Кабмина, но парламент, как всегда, готов присоединиться к этому процессу", - пообещал Разумков.

Он напомнил, что до 15 сентября парламент должен получить проект бюджета на следующий год.

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По словам главы ВР, профильному бюджетному комитету придется приложить максимум усилий для его рассмотрения, но и остальные комитеты должны присоединиться к процессу.

Разумков попросил депутатов быть конструктивными в этом вопросе, чтобы пройти его по регламенту и со сбережением целей и задач, которые стоят перед парламентом.