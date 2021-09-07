Мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

70-летняя мать нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Наталья - в течение последних двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и авто.

Об этом говорится в расследовании "Bihus.Info", передает Цензор.НЕТ.

Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а старт покупок совпал с попаданием Клочко в Верховную Раду.

По данным реестра прав на недвижимость, в августе 2021-го Наталия Клочко купила сразу две квартиры (на 200 и на 68 кв.м) и нежилое помещение (4,5 кв.м) в столичном ЖК Ривьера. Комплекс расположен возле метро "Славутич" и выхода к пляжу на Днепре. Средняя стоимость квадрата в этом ЖК - 35 тыс. грн. Поэтому недвижимость матери нардепа должна была бы стоить около 9,5 млн грн.

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До этого, в апреле 2021-го женщина купила купила дом на 150 кв.м под Броварами в селе Перемога. По этому адресу находится коттеджный поселок "Viva Village Town", где расположены 13 таунхаусов. На странице города в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице, это в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Сейчас на участке ничего нет. Однако только землю в этом месте продавали по цене в 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. По такому прайсу участок матери нардепа должен обойтись где-то в 2 млн грн.

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Кроме того, в прошлом году женщина купила авто - Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

"Интересно, что у самого нардепа, если верить его же электронной декларации, собственного жилья в собственности нет", - говорится в расследовании.

В комментарии журналистам Bihus.Info Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

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