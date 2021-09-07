Тотальный локдаун вводить никто не собирается, но об ужесточении карантина с 15 октября нужно говорить громче, - Комаровский

Сейчас в Украине власти не собираются вводить тотальный локдаун – жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В нашей стране анонсируют ужесточение карантина, однако идет подготовка к проведению ряда разных мероприятий, и люди могут зря потратить деньги. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, возможно, об угрозе ужесточения карантина с 15 октября нужно говорить громче.

"Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается...", – поделился мнением медик.

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