Тотальный локдаун вводить никто не собирается, но об ужесточении карантина с 15 октября нужно говорить громче, - Комаровский
1 5274
Сейчас в Украине власти не собираются вводить тотальный локдаун – жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.
В нашей стране анонсируют ужесточение карантина, однако идет подготовка к проведению ряда разных мероприятий, и люди могут зря потратить деньги. Об этом рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, возможно, об угрозе ужесточения карантина с 15 октября нужно говорить громче.
"Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается...", – поделился мнением медик.