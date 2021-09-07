"Слуга народа" Трухин о ДТП: Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян. ВИДЕО

"Слуга народа" Александр Трухин заверил, что не был пьян во время ДТП и прошел все процессуальные действия, которые от него требовали.

Об этом он заявил в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

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"Я себя не считаю виноватым. Я честный человек. Когда будут опубликованы все материалы следствия, я выйду на открытый брифинг. Хотел собрать брифинг, но следователи, адвокаты запретили что-либо комментировать", - заявил Трухин.

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Он отметил, что все, кто был на месте ДТП могли открыто снимать.

"Было больше восьми человек, которые были участниками ДТП. Все они дают объективные показания. Все все прекрасно, четко помнят. Никто ничего не скрывает. Полиция прибыла очень оперативно. Буквально в течение 5-7 минут. Все предоставили все данные. Все проходили необходимые процессуальные действия по сдачи анализов. Никто не отказывался. Я выполнял все действия. Я сделал все, что мне говорили", - акцентировал "слуга народа".

"Я могу сказать, что я не был пьян. Я со своей стороны никакой вины не ощущаю", - резюмировал он.

Также Трухин заявил, что понятия не имеет, почему новости о ДТП с ним исчезли с нескольких десятков сайтов.

Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей.

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Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.