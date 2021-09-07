Шесть судей, в том числе судья Верховного Суда, ушли в отставку, - ВСП
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.
Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке шесть судей, а именно:
Билык Анну Алексеевну - с должности судьи Броварского горрайонного суда Киевской области;
Лыннык Оксану Сергеевну - с должности судьи Тростянецкого районного суда Сумской области;
Лабань Галину Васильевну - с должности судьи Хмельницкого окружного административного суда;
Гусака Николая Борисовича - с должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда;
Савкову Светлану Владимировну - с должности судьи Донецкого апелляционного суда;
Колотила Онуфрия Александровича - с должности судьи Черновицкого апелляционного суда.
Таким образом с начала 2021 по общим основаниям уволены 118 судей: 116 - в связи с подачей заявлений об отставке, 2 - в связи с подачей заявлений об увольнении по собственному желанию.
По особым обстоятельствам уволены 7 судей.